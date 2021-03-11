لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

بعد تعليق 3 دول استخدام لقاح أسترازينيكا ..الشركة المصنعة تدافع

منذ ساعتين
0

هبة بريس ـ وكالات

علقت 3 دول أوروبية، الخميس، استخدام لقاح “أوكسفورد ـ أسترازينيكا” البريطاني المضاد لفيروس كورونا، إثر مخاوف طبية.

بدورها دافعت شركة أسترازينيكا البريطانية عن اللقاح، لكنها شددت في المقابل على أن سلامة المرضى “أولوية قصوى”.

وقالت، في بيان، نقلته “أسوشيتيد برس” إنه “تمت دراسة سلامة اللقاح على نطاق واسع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وتؤكد البيانات التي تمت مراجعتها من قبل النظراء أن اللقاح بشكل عام جيد التحمل “.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 118 مليونا و789 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و634 ألفا، وتعافى ما يزيد على 94 مليونا و350 ألفا، وفق موقع “وورلد ميتر”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 3 دول أوروبية تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

3 دول أوروبية تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

منذ ساعتين
Photo of العثماني يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي الشراكة بين المغرب والمؤس

العثماني يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي الشراكة بين…

منذ 4 ساعات
Photo of “فيسبوك” تطلق نسخة مخففة من “إنستغرام”

“فيسبوك” تطلق نسخة مخففة من “إنستغرام”

منذ 5 ساعات
Photo of استقالة وزير الصحة السلوفاكي إثر خلافات على لقاح “سبوتنيك V” الروسي

استقالة وزير الصحة السلوفاكي إثر خلافات على لقاح “سبوتنيك…

منذ 6 ساعات
Photo of وزير الخارجية الفرنسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

وزير الخارجية الفرنسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

منذ 6 ساعات
Photo of “الطلبة المهندسون ” يُمددون إضرابهم احتجاجا على “التعليم عن بعد”

“الطلبة المهندسون ” يُمددون إضرابهم احتجاجا على “التعليم عن…

منذ 6 ساعات
Photo of السويد.. إصابة الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل بفيروس كورونا

السويد.. إصابة الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل بفيروس كورونا

منذ 7 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من50 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من50 ألف شخص ضد…

منذ 7 ساعات
Photo of النيابة العامة توجه تهم “الفساد” و”غسيل أموال” للرئيس الموريتاني السابق

النيابة العامة توجه تهم “الفساد” و”غسيل أموال” للرئيس الموريتاني…

منذ 7 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل519 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل519 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق