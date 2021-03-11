بعد استقالة بنكيران.. حمورو يدعو لـ"العصيان" داخل حزب العدالة والتنمية
حمورو وسعد الدين العثماني

انتصارا لبنكيران …حمورو يتمرد على توجيه العثماني

منذ 14 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

دعا القيادي البارز بشبيبة حزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، إلى “العصيان” داخل الحزب وعدم الانضباط لتوجيه الأمين العام، سعد الدين العثماني .

وجاء في تدوينة حمورو “لن انضبط لتوجيه الأخ الأمين العام الذي دعا فيه أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على موضوع إعلان الأستاذ عبد الإله بن كيران عن تجميد عضويته في الحزب وقطع اتصالاته بعدد من الإخوة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله”.

ويتابع الفاعل في شبيبة الحزب الإسلامي، “كل من لهم موقف رافض للتفريط في استقلالية الحزب، لعدم الانضباط لهذا التوجيه الذي ليس قرارا ولا موقفا مؤسساتيا، والتعبير بكل مسؤولية وبكل قوة عن مواقفهم، وإعمال ما هو متاح لانقاذ الحزب من حالة الاختناق التي يعيشها”.

ويذكر أن العثماني، دعا أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على استقالة بنكيران من حزب العدالة والتنمية .

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‫5 تعليقات

  1. حتى واحد فيكم ما كايحمر لوجه. أنتم أخطر على المغاربة من الكيف يا تجار الدين و المصالح

  2. دقت ساعة الحسم.أنقدوا هذا الحزب الذي كان امل المغاربة بل كان أمل قطاع كبير في الامة.

  3. نريد تشغيل ابناءنا لديهم شهادات عليا نريد الاهتمام بالش

  4. ديمقراطية بنكيران يجب ان تدرس في جامعات العالم. ومبدأه هو:
    انتخبوا زعيمكم الأبدي(انا) بكل حرية وانضبطوا بعد ذلك لكل ما أقول وامليه عليكم يعني بعدما اخترتموني انتهت حريتكم في الاختيار والتفكير.
    بعبارة أخرى يقول لمريديه :
    أنا بوحدي مضوي لبلاد.انا كبيركم الذي يعلمكم السحر.بل أنا ربكم الأعلى.
    حفظ الله هذه البلاد من أمثال هذه الكائنات.

  5. حزب العدالةوالتنمية بدون بن كيران كبرشلونة بدون ميسي.فهمتيني ولا لا؟؟؟

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