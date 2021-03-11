بعد استقالة بنكيران.. حمورو يدعو لـ"العصيان" داخل حزب العدالة والتنمية
حمورو وسعد الدين العثماني

انتصارا لبنكيران …حمورو يتمرد على توجيه العثماني

منذ ساعتين
0

هبة بريس ـ الرباط

دعا القيادي البارز بشبيبة حزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، إلى “العصيان” داخل الحزب وعدم الانضباط لتوجيه الأمين العام، سعد الدين العثماني .

وجاء في تدوينة حمورو “لن انضبط لتوجيه الأخ الأمين العام الذي دعا فيه أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على موضوع إعلان الأستاذ عبد الإله بن كيران عن تجميد عضويته في الحزب وقطع اتصالاته بعدد من الإخوة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله”.

ويتابع الفاعل في شبيبة الحزب الإسلامي، “كل من لهم موقف رافض للتفريط في استقلالية الحزب، لعدم الانضباط لهذا التوجيه الذي ليس قرارا ولا موقفا مؤسساتيا، والتعبير بكل مسؤولية وبكل قوة عن مواقفهم، وإعمال ما هو متاح لانقاذ الحزب من حالة الاختناق التي يعيشها”.

ويذكر أن العثماني، دعا أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على استقالة بنكيران من حزب العدالة والتنمية .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الاشتراكي الموحد” يدعو وزارة الداخلية إلى منع الولائم الانتخابية

“الاشتراكي الموحد” يدعو وزارة الداخلية إلى منع الولائم الانتخابية

منذ 5 ساعات
Photo of الحكومة توافق على اتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين المغرب والتشاد

الحكومة توافق على اتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة…

منذ 7 ساعات
Photo of العيون: وفد دبلوماسي فرنسي في ضيافة شيوخ القبائل الصحراوية المغربية

العيون: وفد دبلوماسي فرنسي في ضيافة شيوخ القبائل الصحراوية…

منذ 8 ساعات
Photo of بسبب “الكيف”.. بنكيران يجمد عضويته بالحزب ويقطع علاقته مع العثماني ووزارئه البيجيديين

بسبب “الكيف”.. بنكيران يجمد عضويته بالحزب ويقطع علاقته مع…

منذ 8 ساعات
Photo of سورينام تجدد دعمها “الراسخ” لمغربية الصحراء

سورينام تجدد دعمها “الراسخ” لمغربية الصحراء

منذ 8 ساعات
Photo of التجمع الدستوري يتقدم بمشروع قانون لتقنين الوشايات الكاذبة

التجمع الدستوري يتقدم بمشروع قانون لتقنين الوشايات الكاذبة

منذ 9 ساعات
Photo of الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان.. منظمات تندد بتجنيد “البوليساريو” للأطفال

الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان.. منظمات تندد بتجنيد “البوليساريو”…

منذ 9 ساعات
Photo of سورينام تعلن عن قرب فتح سفارة بالرباط وقنصلية بالداخلة

سورينام تعلن عن قرب فتح سفارة بالرباط وقنصلية بالداخلة

منذ 10 ساعات
Photo of عاجل.. مجلس الحكومة يصادق على تقنين الاستعمالات المشروعة ل”الكيف”

عاجل.. مجلس الحكومة يصادق على تقنين الاستعمالات المشروعة ل”الكيف”

منذ 13 ساعة
Photo of الإعلام الجزائري يستمر في ترويج الأخبار الزائفة حول الأوضاع بالحدود

الإعلام الجزائري يستمر في ترويج الأخبار الزائفة حول الأوضاع…

منذ 13 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق