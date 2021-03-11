انتصارا لبنكيران …حمورو يتمرد على توجيه العثماني

هبة بريس ـ الرباط

دعا القيادي البارز بشبيبة حزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، إلى “العصيان” داخل الحزب وعدم الانضباط لتوجيه الأمين العام، سعد الدين العثماني .

وجاء في تدوينة حمورو “لن انضبط لتوجيه الأخ الأمين العام الذي دعا فيه أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على موضوع إعلان الأستاذ عبد الإله بن كيران عن تجميد عضويته في الحزب وقطع اتصالاته بعدد من الإخوة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله”.

ويتابع الفاعل في شبيبة الحزب الإسلامي، “كل من لهم موقف رافض للتفريط في استقلالية الحزب، لعدم الانضباط لهذا التوجيه الذي ليس قرارا ولا موقفا مؤسساتيا، والتعبير بكل مسؤولية وبكل قوة عن مواقفهم، وإعمال ما هو متاح لانقاذ الحزب من حالة الاختناق التي يعيشها”.

ويذكر أن العثماني، دعا أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على استقالة بنكيران من حزب العدالة والتنمية .

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