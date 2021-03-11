رغم الأزمـــة …ألمانيـا تـُدعم الـمغـرب
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت السفارة الألمانية بالمغرب عن برنامج دعم من الحكومة الألمانية لبناء محطة لإنتاج “وقود نظيف للمستقبل” بالمغرب وذلك بالاستعانة بالطاقة الشمسية.
وقالت السفارة في منشور لها يعتبر الاول بعد الأزمة الديبلوماسية الأخيرة أن المغرب قد يستطيع حتى 2030، بحسب تقدير وزارة التعاون الإنمائي الألمانية، تغطية من 2 إلى 4% من الاحتياج العالمي لمصادر الوقود المنتَجة من الهيدروجين الأخضر – المُسماة منتجات
و اشارت كذلك أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الهيدروجين الوطنية و من الممكن أن تصبح المغرب أيضاً مورداً دولياً مهماً للطاقة المستدامة بفضل الدعم الألماني
و أكدت أنه من المقرر في البداية أن ينتج المصنع التجريبي حوالي عشرة آلاف طن من الهيدروجين سنوياً اعتباراً من عام 2025
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5 تعليقات
مزيان
ليس هناك شئ مقابل أي شيء .
أولا على ألمانيا أن تعتذر للمغرب و تصرح علنا بأن الصحراء مغربية. أما المشاريع و الانجازات والتصنيع فأغلبية دول العالم تفضل الاسنثمار في المغرب لأنه بلد واعد و أغلب سكانه شباب.
هذا المشروع يعتبر مشروع إستراتجي للمستقبل ، فرغم مردوديته الحالية التي لا تزيد عن ثلاثين في المأة ويتطلب مجهودا كبيرا لتحسين آداءه، فأن مستوى التكنولوجيا الحالي يسمح برفع مردوديته في أجل متوسط كما هو الحال بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية . والتعاون الثقني مع ألمانيا سيسرع وثيرة نجاحهما.
المغرب أصبح قويا وسيصبح أكثر قوة وهو لا ينتظر دعم من أحد