العثماني يوجه اعضاء حزبه بشأن رسالة بنكيران
سعدالدين العثماني

العثماني يوجه اعضاء حزبه بشأن رسالة بنكيران

منذ يوم واحد
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هبة بريس ـ الرباط

على إثر إعلان عبد الإله بن كيران تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية وقطع اتصالاته بعدد اعضاء الحزب، قام الأمين العام سعد الدين العثماني بتوجيه أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله.

واكد العثماني أن الأمانة العامة ستتدارس هذا الموضوع لتتخذ المبادرات المناسبة وبالشكل المناسب الذي يساهم في استيعاب النقاش، ويعزز سبل التفهم والتفاهم، سعيا لتوجيه جهود الحزب لما فيه مصلحة الوطن ومصلحة الحزب

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تعليق واحد

  1. قرار معقول
    الهم اهد اخواننا الى ما فيه مصلحة البلاد
    أمن

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