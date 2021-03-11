العثماني يوجه اعضاء حزبه بشأن رسالة بنكيران
سعدالدين العثماني

العثماني يوجه اعضاء حزبه بشأن رسالة بنكيران

منذ 3 ساعات
0

هبة بريس ـ الرباط

على إثر إعلان عبد الإله بن كيران تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية وقطع اتصالاته بعدد اعضاء الحزب، قام الأمين العام سعد الدين العثماني بتوجيه أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله.

واكد العثماني أن الأمانة العامة ستتدارس هذا الموضوع لتتخذ المبادرات المناسبة وبالشكل المناسب الذي يساهم في استيعاب النقاش، ويعزز سبل التفهم والتفاهم، سعيا لتوجيه جهود الحزب لما فيه مصلحة الوطن ومصلحة الحزب

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اجتماعات ماراطونية تثمر عن تحول مدينة الفنيدق الى مدينة صناعية

اجتماعات ماراطونية تثمر عن تحول مدينة الفنيدق الى مدينة…

منذ ساعة واحدة
Photo of المعهد العالي للصحافة والاتصال يكرم نساء متألقات في الإعلام والفن

المعهد العالي للصحافة والاتصال يكرم نساء متألقات في الإعلام…

منذ ساعتين
Photo of الشرقاوي : بنكيران اختار طريقة كوميدية لتصفية حساباته مع العثماني

الشرقاوي : بنكيران اختار طريقة كوميدية لتصفية حساباته مع…

منذ 3 ساعات
Photo of النيابة العامة تقرر متابعة الحقوقي إدريس السدراوي في حالة اعتقال

النيابة العامة تقرر متابعة الحقوقي إدريس السدراوي في حالة…

منذ 4 ساعات
Photo of أخرباش تؤكد على ضرورة تجديد الخطاب الإعلامي حول حقوق النساء

أخرباش تؤكد على ضرورة تجديد الخطاب الإعلامي حول حقوق…

منذ 4 ساعات
Photo of العثماني يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي الشراكة بين المغرب والمؤس

العثماني يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي الشراكة بين…

منذ 4 ساعات
Photo of تنصبب مديرة ل RADEEC سطات ومواطنون يأملون تجويد الخدمات

تنصبب مديرة ل RADEEC سطات ومواطنون يأملون تجويد الخدمات

منذ 5 ساعات
Photo of “الطلبة المهندسون ” يُمددون إضرابهم احتجاجا على “التعليم عن بعد”

“الطلبة المهندسون ” يُمددون إضرابهم احتجاجا على “التعليم عن…

منذ 6 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من50 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من50 ألف شخص ضد…

منذ 7 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل519 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل519 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق