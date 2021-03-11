لقاطي يكشف تفاصيل عمله الجديد
ربيع القاطي

ربيع القاطي يكشف تفاصيل عمله الجديد

منذ 3 ساعات
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نجلاء مزيان: هبة بريس

شارك النجم المغربي ربيع القاطي جمهوره تفاصيل تتعلق بدوره في مسلسل عربي جديد سوف يبث في رمضان 2021.

ونشر القاطي تدوينة مطولة عبر موقع فايسبوك جاءت كالتالي:”سيداتي آنساتي سادتي، ملحمة فنية وطنية أخرى يسطرها المخرج المايسترو أسامة رزق بمداد من ذهب بعدما أبدع وتفنن في إخراج المسلسل الملحمي ” الزعيمان ” السنة الماضية”…

و واصل تدوينته:” غسق ” عنوان عريض وطويل يختزل ملحمة ” البنيان المرصوص ” التي خلصت ليبيا من شبح تنظيم الدولة ” داعش “، ابداع فني صادق يعد بالشيء الكثير خلال دراما رمضان 2021 على قناة “سلام” …

و أضاف :” غسق ” مسلسل ليبي بمقاييس فنية وتقنية عالمية، و محطة فنية أخرى أبصم من خلالها كممثل على شخصية جديدة تنضاف الى مساري الفني العربي…”

و تابع :” غسق ” ثاني تعامل فني لي مع المبدع ” أسامة رزق ” الذي أكن له كل التقدير والاحترام… الى جانب ثلة من نجوم الصف الاول من ليبيا الشقيقة ومن تونس وسوريا وتركيا…. ”

و اختتم تدوينته قائلا :”موعدنا إذن في شهر رمضان المبارك على قناة “سلام” كونوا في الموعد أحبتي الخلص الأوفياء”.

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