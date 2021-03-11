النيابة العامة تقرر متابعة الحقوقي إدريس السدراوي في حالة اعتقال
ادريس السدراوي

النيابة العامة تقرر متابعة الحقوقي إدريس السدراوي في حالة اعتقال

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الخميس 11 مارس الجاري، متباعة الحقوقي ادريس السدراوي في حالة اعتقال مع تحديد موعد بدء جلسات محاكمته.

وكانت السلطات الأمنية المختصة بالقنيطرة قد أوقفت، مساء يوم الثلاثاء 9 مارس الجاري، الحقوقي ادريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، حيث تم وضع ادريس السدراوي، بعد الاستماع إليه في محضر رسمي، تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بتهمة احتقار قرار للسلطة وتنظيم وقفة احتجاجية بدون ترخيص.

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