العثماني يتباحث حول المؤسسات المالية
العثماني، و السيد فريد بلحاج

العثماني يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي الشراكة بين المغرب والمؤس

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

بحث رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  فريد بلحاج، مختلف أوجه الشراكة بين المغرب والمؤسسة المالية الدولية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أعرب، خلال هذا اللقاء، عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين ولأهمية البرامج والمشاريع والاستراتيجيات الكبرى التي باشرها المغرب في إطار من الشراكة مع البنك الدولي.

وتطرق رئيس الحكومة للمجهودات الكبيرة التي يقوم بها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مواصلة الإصلاحات الكبرى في مختلف المجالات، بل وتعزيز وتيرتها وتوسيع آفاقها، رغم الإكراهات التي تطرحها ظرفية جائحة كوفيد- 19، وخاصة في مجال الحماية الاجتماعية، “حيث سيعرف المغرب خلال السنوات القادمة ثورة حقيقية”.

ومن جهته، عبر نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، عن ارتياح المؤسسة المالية الدولية لمستوى التعاون العميق القائم مع المملكة المغربية، حيث عرفت الشراكة آفاقا جديدة مند بضع سنوات، تماشيا مع النجاحات التي حققها الاقتصاد الوطني والأهداف الطموحة التي حددتها المملكة في العديد من المجالات.

وجدد السيد بلحاج التأكيد على استعداد البنك الدولي لمواصلة انخراطه على المستوى التقني والمالي إلى جانب المغرب لإنجاح الإصلاحات الطموحة التي يباشرها، معربا عن إعجابه بنجاعة المقاربة المغربية في التصدي لجائجة كوفيد- 19، والتدبير المحكم للحملة الوطنية للتلقيح، ومعالجة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، وكذا بمبادرات المملكة لإعادة الدينامية للاقتصاد الوطني والتحضير لمرحلة ما بعد الجائحة.

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