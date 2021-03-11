“فيسبوك” تطلق نسخة مخففة من “إنستغرام”

هبة بريس ـ متابعة

أطلقت مجموعة “فيسبوك” نسخة مخففة من خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو لشبكة “إنستغرام في أكثر من 170 دولة، تستهدف المناطق الريفية والمجتمعات المعزولة التي ليس لديها ولوج فائق السرعة إلى الإنترنت.

ويمكن تنزيل “إنستغرام لايت”، الذي لا يتجاوز حجمه 2 ميغا بايت (مقابل 30 ميغا بايت للإصدار الكامل) على الهواتف المحمولة العاملة بنظام “أندرويد” للتشغيل من “غوغل”.

ولا يتوافر التطبيق بعد في متجر “آبل” عبر الإنترنت.

وقال مسؤول عن إدارة المنتجات في “فيسبوك” إن استحداث “إنستغرام لايت” يهدف إلى توفير “إصدارات خفيفة الوزن من تطبيقات فيسبوك للأشخاص الذين يعانون بطء الاتصال أو خدمات بيانات محدودة”.

ويتضمن التطبيق ميزات “إنستغرام” الرئيسية المتمثلة في تعديل الصور ونشرها وإضافة ردود الفعل على شكل صور متحركة بصيغة نسق الرسومات المتبادلة “جي آي إف” وملصقات أو مشاركة مقاطع فيديو متفاوتة الطول.

إلا أن “إنستغرام لايت” لا يتيح استخدام بعض الوظائف التي تتطلب الكثير من البيانات كعوامل تصفية الواقع المعزز. بالإضافة إلى ذلك، لا يعرض التطبيق الإعلانات عند إطلاقه.

وتوسع “فيسبوك، بفضل هذه الخدمة الجديدة، استراتيجيتها لغزو الأسواق الناشئة كالهند أو البرازيل، حيث تتوافر لها فرص تقدّم أكبر من تلك المتاحة في أوروبا أو الولايات المتحدة.

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