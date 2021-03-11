تنصبب مديرة ل RADEEC سطات ومواطنون يأملون تجويد الخدمات

احمد منفلوطي_ هبة بريس

يأمل المواطن السطاتي على الخصوص وعموم زبناء الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية المعروفة اختصارا بRADEEC، (يأملون) أن تتطور الخدمات وتتلاءم وتطلعات الزبناء بعد قدوم الوافدة الجديدة فاطمة الكنوني التي تم تنصيبها صباح اليوم الخميس على رأس الإدارة بحضور عامل الاقليم وعدد من رؤساء الجماعات التابعة لكل من اقليمي سطات و برشيد.

ويرى العديد من المتتبعين أن الخطوة التي أقدم عليها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فيما يخص تنصيب العديد من الأطر الشابة على رأس مجموعة من الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعديد من الجهات، لامحالة ستساهم في ضخ دماء جديدة للرفع من جودة الخدمات، ومعالجة كافة المشاكل التي أبانت الأمطار الأخيرة عن محدوديتها بالعديد من المدن.

فيما يبقى المواطن السطاتي ينتظر تحسن الخدمات ذاتها من خلال العمل على فتح قنوات التواصل مع كافة مكاتب الوكالة ومعالجة بعض الملفات العالقة، والرفع من جودة الخدمات، والعمل على وقف سياسة الحفر التي لا تكاد تنتهي بالعديد من الشوارع والتي تبقى على حالها فور انتهاء الاشغال، مع الدعوة إلى تسريع وثيرة أشغال أخرى عمرت لفترة من الزمن.

ويشار أن المديرة العامة الجديدة، فاطمة كنوني، من مواليد سنة 1971 بمدينة خنيفرة، خريجة المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط (مهندسة دولة)، شعبة هندسة المياه؛ فوج 1996، التحقت في بداية مشوارها المهني بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بمدينة أكادير سنة 1998 وبها تقلدت منصب رئيسة مكتب الدراسات والتطهير ثم رئيسة مصلحة الدراسات والبرمجة والتطهير بنفس المؤسسة سنة 2000، وفي سنة 2006 تقلدت منصب رئيسة مصلحة أشغال البنيات التحتية للتطهير بنفس المؤسسة.

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