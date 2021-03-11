تنصيب مديرة ل RADEEC سطات

تنصبب مديرة ل RADEEC سطات ومواطنون يأملون تجويد الخدمات

منذ 22 ثانية
0

احمد منفلوطي_ هبة بريس

يأمل المواطن السطاتي على الخصوص وعموم زبناء الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية المعروفة اختصارا بRADEEC، (يأملون) أن تتطور الخدمات وتتلاءم وتطلعات الزبناء بعد قدوم الوافدة الجديدة فاطمة الكنوني التي تم تنصيبها صباح اليوم الخميس على رأس الإدارة بحضور عامل الاقليم وعدد من رؤساء الجماعات التابعة لكل من اقليمي سطات و برشيد.

ويرى العديد من المتتبعين أن الخطوة التي أقدم عليها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فيما يخص تنصيب العديد من الأطر الشابة على رأس مجموعة من الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعديد من الجهات، لامحالة ستساهم في ضخ دماء جديدة للرفع من جودة الخدمات، ومعالجة كافة المشاكل التي أبانت الأمطار الأخيرة عن محدوديتها بالعديد من المدن.

فيما يبقى المواطن السطاتي ينتظر تحسن الخدمات ذاتها من خلال العمل على فتح قنوات التواصل مع كافة مكاتب الوكالة ومعالجة بعض الملفات العالقة، والرفع من جودة الخدمات، والعمل على وقف سياسة الحفر التي لا تكاد تنتهي بالعديد من الشوارع والتي تبقى على حالها فور انتهاء الاشغال، مع الدعوة إلى تسريع وثيرة أشغال أخرى عمرت لفترة من الزمن.

ويشار أن المديرة العامة الجديدة، فاطمة كنوني، من مواليد سنة 1971 بمدينة خنيفرة، خريجة المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط (مهندسة دولة)، شعبة هندسة المياه؛ فوج 1996، التحقت في بداية مشوارها المهني بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بمدينة أكادير سنة 1998 وبها تقلدت منصب رئيسة مكتب الدراسات والتطهير ثم رئيسة مصلحة الدراسات والبرمجة والتطهير بنفس المؤسسة سنة 2000، وفي سنة 2006 تقلدت منصب رئيسة مصلحة أشغال البنيات التحتية للتطهير بنفس المؤسسة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الطلبة المهندسون ” يُمددون إضرابهم احتجاجا على “التعليم عن بعد”

“الطلبة المهندسون ” يُمددون إضرابهم احتجاجا على “التعليم عن…

منذ ساعة واحدة
Photo of خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من50 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من50 ألف شخص ضد…

منذ ساعتين
Photo of حالات الشفاء …تسجيل519 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل519 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 07 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 07 حالة وفاة جديدة…

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة … تسجيل464 إصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة … تسجيل464 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ ساعتين
Photo of عمال جماعات البيضاء يواصلون الاحتجاج ضد قرار الحرمان من المنح

عمال جماعات البيضاء يواصلون الاحتجاج ضد قرار الحرمان من…

منذ 3 ساعات
Photo of سطات.. مشروع لتصريف المياه العادمة يُخرح ساكنة للاحتجاج

سطات.. مشروع لتصريف المياه العادمة يُخرح ساكنة للاحتجاج

منذ 5 ساعات
Photo of المغرب ينجح في حملته للتلقيح وينال إعجاب فرنسا

المغرب ينجح في حملته للتلقيح وينال إعجاب فرنسا

منذ 5 ساعات
Photo of تيزنيت : السلطات تنجح في منع مواجهة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة أدرار

تيزنيت : السلطات تنجح في منع مواجهة بين الرعاة…

منذ 6 ساعات
Photo of تجاوزات وخروقات تجر مسؤولين بالمياه والغابات إلى القضاء بفاس

تجاوزات وخروقات تجر مسؤولين بالمياه والغابات إلى القضاء بفاس

منذ 8 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق