“الاشتراكي الموحد” يدعو وزارة الداخلية إلى منع الولائم الانتخابية

هبة بريس ـ الرباط

طالب حزب “الاشتراكي الموحد” وزارة الداخلية إلى التزام الحياد والتوقف عن دعم السياسيين الفاسدين الذين يخدمون أجندات خاصة، وذلك بغضها الطرف عن تنظيم الولائم الانتخابية من لدن بعض الأحزاب السياسية.

ودعا الحزب في بلاغ لمكتبه الجهوي بجهة بني ملال خنيفرة، المواطنات والمواطنين إلى الالتفاف حول القوى السياسية التقدمية من أجل محاربة الفساد والمفسدين، عبر التسجيل في اللوائح الانتخابية، والتصويت بكثافة في الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة.

وطالب الحزب أيضا بتحسين الخدمات الصحية بالجهة، عبر توفير العنصر البشري المختص، والآليات اللازمة للتطبيب والإدارة الناجعة، إذ تعاني مجموعة من الوحدات الصحية بالجهة من نقص حاد في مجموعة من التخصصات مثل مرض السكري والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة.

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