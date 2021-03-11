زوج يقتل زوجته بالدار البيضاء
الصورة تعبيرة

زوج يُوجه لزوجته طعنات قاتلة بالدار البيضاء

منذ 3 ساعات
1

هبة بريس ـ الرباط

أفضى خلاف نشب بين زوج خمسيني وزوجته  إلى توجيه الأول ضربات قاتلة لزوجته، الأمر الذي عجل بوفاتها على الفور.

وحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها جريدة ”هبة بريس“ من طرف الجيران، فإن الزوجين حديثي السكن بالحي المذكور ولا يعرف تفاصيل أكثر عنهما.

وحضر لعين المكان عناصر الشرطة العلمية التي تباشر تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحيث تم نقل جثة الهالكة لمستودع الأموات بالطب الشرعي الرحمة فيما تم اقتياد الزوج للمصلحة الأمنية المختصة للتحقيق معه ومعرفة الأسباب الكاملة وراء الحادثة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء.. الأمن يوقف أربعيني ألحق خسائر مادية بحافلة للنقل الحضري

البيضاء.. الأمن يوقف أربعيني ألحق خسائر مادية بحافلة للنقل…

منذ 5 ساعات
Photo of أشتوكة : الأمن يسقط عصابة إجرامية نفذت عمليات سرقة

أشتوكة : الأمن يسقط عصابة إجرامية نفذت عمليات سرقة

منذ 6 ساعات
Photo of وجدة .. فتاة تقدم على الانتحار في ظروف غامضة

وجدة .. فتاة تقدم على الانتحار في ظروف غامضة

منذ 7 ساعات
Photo of الرشيدية .. مصرع طفل داخل غار بمقلع للمستحاثات

الرشيدية .. مصرع طفل داخل غار بمقلع للمستحاثات

منذ 8 ساعات
Photo of توقيف مشجعين كرويين ألحقا خسائر مادية ب6 سيارات بسلا

توقيف مشجعين كرويين ألحقا خسائر مادية ب6 سيارات بسلا

منذ 10 ساعات
Photo of سيدي سليمان.. اعتقال ممرض متقاعد متورط في ممارسة مهنة الطب

سيدي سليمان.. اعتقال ممرض متقاعد متورط في ممارسة مهنة…

منذ 11 ساعة
Photo of العثور على شاب جثة هامدة داخل منزله بالعيون

العثور على شاب جثة هامدة داخل منزله بالعيون

منذ 12 ساعة
Photo of طنجة.. شجار بالأسلحة البيضاء ينتهي بجريمة قتل

طنجة.. شجار بالأسلحة البيضاء ينتهي بجريمة قتل

منذ 24 ساعة
Photo of توقيف 50 مهاجرا سريا وحجز قارب موريتاني ضواحي بوجدور

توقيف 50 مهاجرا سريا وحجز قارب موريتاني ضواحي بوجدور

منذ يوم واحد
Photo of أكادير: سيارة للنقل السري تودي بحياة شاب وترسل آخرا للمستعجلات

أكادير: سيارة للنقل السري تودي بحياة شاب وترسل آخرا…

منذ يوم واحد

تعليق واحد

  1. صراحة لولا صبر الرجال على ترهات احتقار وسبان النساء المريضات نفسيا .لكان أكثر من نصفهن في عداد الأموات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق