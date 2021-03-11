مهندسو المستقبل” يمددون إضرابهم
احتجاج الطلبة المهندسين

“الطلبة المهندسون ” يُمددون إضرابهم احتجاجا على “التعليم عن بعد”

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

اعلن الطلبة المهندسون بالرباط، اليوم الخميس، عن تمديد الإضراب الذي يخوضونه منذ يوم الإثنين المنصرم.

وقال طلبة مدارس المهندسين بالرباط، ” إن الاستمرار في نهج نمط التعليم عن بعد بالنسبة للطلبة المهندسين، واللامبالاة التي تنهجها الجهات المسؤولة في تدبير ملفهم كارثة في حق المؤسسات العمومية، واستخفاف بتكوين مهندسي وأطر المستقبل”

وأوضح طلبة “المدرسة الوطنية العليا للمعادن والمعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي والمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، في بلاغ مشترك، أن قرار تمديد الإضراب، يأتي ردا على سياسة الآذان الصماء، والسيناريوهات التي حبكت وتحبك باستمرار من أجل إرغامهم على القبول بنمط التعليم عن بعد”

ويرى مهندسو المستقبل، على أن نمط التعليم عن بعد، لا يرقى إلى مستوى تكوين الطلاب المهندسين، ولا يوفر أقل الإمكانيات اللازمة لمتابعة الدروس النظرية، والأشغال التطبيقية.

وشدد الطلبة المهندسون، على أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج والتصعيد، إن لم يعودوا إلى الحجرات الدراسية، معلنين عن تمديد إضرابهم لثلاثة أيام قابلة للتجديد، ابتداء من يوم الخميس 11 مارس الجاري.

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