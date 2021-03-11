لسويد.. إصابة الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل بفيروس كورونا
أميرة السويد فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل

السويد.. إصابة الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل بفيروس كورونا

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن الديوان الملكي السويدي يوم الخميس عن إصابة الأميرة فكتوريا وزوجها الأمير دانيال بفيروس كورونا المستجد.

وقال الديوان في بيان إن “ولية العهد والأمير دانيال ظهر عليهما أعراض خفيفة، لكنهما بحالة جيدة”.

وبصفتها ولية العهد، فإن فيكتوريا، البالغة من العمر 40 عاما، هي التالية في خط خلافة العرش السويدي الذي يتربع عليه حاليا والدها الملك كارل الرابع عشر غوستاف.

وكان القصر الملكي السويدي قد أعلن في شهر نوفمبر 2020 عن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بفيروس كورونا ودخولهما في حجر صحي.

وأفاد القصر في بيان حينها، بأن الأمير كارل (41 عاما)، وزوجته الأميرة صوفيا (35 عاما)، عانيا من أعراض إنفلونزا خفيفة.

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