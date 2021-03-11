عملية تلقيح الأجانب المقيمين بالمغرب.
الصورة تعبيرية

خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من50 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ ساعتين
0

هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود اليوم الخميس 4080009 شخصا

وبلغ اجمالي المستفيدين من اللقاح خلال 24 ساعة 50597.شخص .

وكشفت الوزارة ان عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 972079

و قررت  وزارة الصحة، تعميم التلقيح على جميع مهنيي القطاع دون تحديد السن كما كان معمولاً به في السابق، بينما كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنصبب مديرة ل RADEEC سطات ومواطنون يأملون تجويد الخدمات

تنصبب مديرة ل RADEEC سطات ومواطنون يأملون تجويد الخدمات

منذ 9 دقائق
Photo of وزير الخارجية الفرنسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

وزير الخارجية الفرنسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

منذ ساعة واحدة
Photo of “الطلبة المهندسون ” يُمددون إضرابهم احتجاجا على “التعليم عن بعد”

“الطلبة المهندسون ” يُمددون إضرابهم احتجاجا على “التعليم عن…

منذ ساعتين
Photo of السويد.. إصابة الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل بفيروس كورونا

السويد.. إصابة الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل بفيروس كورونا

منذ ساعتين
Photo of حالات الشفاء …تسجيل519 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل519 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 07 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 07 حالة وفاة جديدة…

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة … تسجيل464 إصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة … تسجيل464 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ ساعتين
Photo of عمال جماعات البيضاء يواصلون الاحتجاج ضد قرار الحرمان من المنح

عمال جماعات البيضاء يواصلون الاحتجاج ضد قرار الحرمان من…

منذ 3 ساعات
Photo of سطات.. مشروع لتصريف المياه العادمة يُخرح ساكنة للاحتجاج

سطات.. مشروع لتصريف المياه العادمة يُخرح ساكنة للاحتجاج

منذ 5 ساعات
Photo of المغرب ينجح في حملته للتلقيح وينال إعجاب فرنسا

المغرب ينجح في حملته للتلقيح وينال إعجاب فرنسا

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق