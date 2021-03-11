عبد الاله بنكيران

بسبب “الكيف”.. بنكيران يجمد عضويته بالحزب ويقطع علاقته مع العثماني ووزارئه البيجيديين

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على مشروع تقنين الاستعمالات المشروعة ل”القنب الهندي”، أعلن رئيس الحكومه السابق عبد الاله بنكيران قطع علاقته مع العثماني ووزراء حكومته البيجيديين تجميد عضويته بالحزب.

وقال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، في إعلان نشره على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”:”أنا الموقع أسفله عبد الاله بنكيران، أعلن تبعا لمرور قانون تقنين القنب الهندي “الكيف” بالمجلس الحكومي المنعقد يوم 11 مارس 2021، قطع علاقتي مع كل من سعد الدين العثماني، المصطفى الرميد، عبد العزيز رباح، الحسن الداودي، محمد امكراز”.

وأضاف بنكيران أنه قرر أيضا تجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية .

هذا ويشار الى أن رئيس الحكومة السابق، سبق أن هدد وزراء وبرلمانيي حزبه بالانسحاب من الأخير في حالة موافقتهم على تمرير والمصادقة على تقنين “القنب الهندي”.

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‫4 تعليقات

  1. الماء والشطابة حتى لقاع لبحر حليقي من الدرجة الرفيعة الى مزبلة التاريخ الاسود

  2. لماذا لم تجمد عضويتك عندما بارك حزبك التطبيع مع اسرائيل؟

  3. لقد ضاع المغرب في سياسي كبير مرر كل ما استعصى على سابقيه .

  4. غير ماسوف عليك
    الا كنت راجل واشد فكلمتك وما تراجعش

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