البشير عبدو يوجه رسالة لنجله المجرد
سعد لمجرد ووالده

البشير عبدو يوجه رسالة لنجله المجرد

منذ 6 ساعات
1

نجلاء مزيان : هبة بريس

وجه الفنان البشير عبدو رسالة مؤثرة لنجله النجم المغربي سعد المجرد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات.

وكتب البشير عبدو:”ولدي الغالي الله إيدوم عليك هذا الضحكة الجميلة، والله يبعد عليك كل مكروه، والله يزرع في قلبك الطمأنينة وراحة البال، ودعوات محبيك وعشاق فنك معك في السراء والضراء”.

و يشار أن المطرب المغربي البشير عبدو،أصدر الشهر الماضي أغنية وطنية جديدة تتغنى بحب الملك محمد السادس، تحت عنوان “ ملكنا يا حبيب الروح” .

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
10

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ربيع القاطي يكشف تفاصيل عمله الجديد

ربيع القاطي يكشف تفاصيل عمله الجديد

منذ 3 دقائق
Photo of بوعشرين يترفع عن تصريحات ”سعيدة شرف “ويؤكد براءة باطمة من التهم

بوعشرين يترفع عن تصريحات ”سعيدة شرف “ويؤكد براءة باطمة…

منذ 24 ساعة
Photo of افتحوا الابواب للمسرح” للحياة” .. الروخ يطالب بفتح المسارح

افتحوا الابواب للمسرح” للحياة” .. الروخ يطالب بفتح المسارح

منذ يوم واحد
Photo of رضوى الشربيني تسرد تفاصيل مؤلمة عن والدتها قبل رحيلها

رضوى الشربيني تسرد تفاصيل مؤلمة عن والدتها قبل رحيلها

منذ يوم واحد
Photo of سيلينا غوميز تعلن إنهاء مسيرتها الفنية

سيلينا غوميز تعلن إنهاء مسيرتها الفنية

منذ يوم واحد
Photo of القاطي يتوج بـ “أفضل ممثل دور أول” و يهدي تتويجه للملك

القاطي يتوج بـ “أفضل ممثل دور أول” و يهدي…

منذ يومين
Photo of فرقة سنيترا تطرح جديدها الفني بعنوان “الرّادا”

فرقة سنيترا تطرح جديدها الفني بعنوان “الرّادا”

منذ يومين
Photo of تشبتا بالهوية والتراث المغربي …أسماء المنور تختار دور المصممة في جديدها الفني

تشبتا بالهوية والتراث المغربي …أسماء المنور تختار دور المصممة…

منذ يومين
Photo of احتفالا بيومها العالمي …ابتسام العروسي تشارك جمهورها خبر حملها

احتفالا بيومها العالمي …ابتسام العروسي تشارك جمهورها خبر حملها

منذ يومين
Photo of اعترافا بتضحيات المرأة في جميع مراحل حياتها…الدوزي يطرح “صبارة “

اعترافا بتضحيات المرأة في جميع مراحل حياتها…الدوزي يطرح “صبارة…

منذ 3 أيام

تعليق واحد

  1. دابا واحد دعا مع ولدو تنشروها أش هاذ التفاهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق