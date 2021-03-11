البشير عبدو يوجه رسالة لنجله المجرد
نجلاء مزيان : هبة بريس
وجه الفنان البشير عبدو رسالة مؤثرة لنجله النجم المغربي سعد المجرد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات.
وكتب البشير عبدو:”ولدي الغالي الله إيدوم عليك هذا الضحكة الجميلة، والله يبعد عليك كل مكروه، والله يزرع في قلبك الطمأنينة وراحة البال، ودعوات محبيك وعشاق فنك معك في السراء والضراء”.
و يشار أن المطرب المغربي البشير عبدو،أصدر الشهر الماضي أغنية وطنية جديدة تتغنى بحب الملك محمد السادس، تحت عنوان “ ملكنا يا حبيب الروح” .
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تعليق واحد
دابا واحد دعا مع ولدو تنشروها أش هاذ التفاهة