البشير عبدو يوجه رسالة لنجله المجرد

نجلاء مزيان : هبة بريس

وجه الفنان البشير عبدو رسالة مؤثرة لنجله النجم المغربي سعد المجرد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات.

وكتب البشير عبدو:”ولدي الغالي الله إيدوم عليك هذا الضحكة الجميلة، والله يبعد عليك كل مكروه، والله يزرع في قلبك الطمأنينة وراحة البال، ودعوات محبيك وعشاق فنك معك في السراء والضراء”.

و يشار أن المطرب المغربي البشير عبدو،أصدر الشهر الماضي أغنية وطنية جديدة تتغنى بحب الملك محمد السادس، تحت عنوان “ ملكنا يا حبيب الروح” .

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