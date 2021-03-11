الأمير ويليام ردا على مقابلة ميغان وهاري: “لسنا عنصريين”

هبة بريس – وكالات

قال الأمير البريطاني وليام، اليوم الخميس إن العائلة المالكة في بريطانيا لم تكن عنصرية، بعد أن كشفت زوجة شقيقه ميغان أن أحد أفراد الأسرة سأل عن لون بشرة ابنهم آرتشي.

وخلال زيارة لمدرسة في شرق لندن، قال ويليام إنه لم يتحدث بعد إلى شقيقه هاري، 36 عاما، منذ بث المقابلة.

وقال ويليام: “لم أتحدث إليه بعد، لكنني سأفعل”.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كانت العائلة المالكة عنصرية، قال ويليام: “نحن لسنا عائلة عنصرية إلى حد كبير”.

وكان هاري قال في المقابلة التي تم بثها منذ 3 أيام إن والده، الأمير تشارلز، وريث العرش، خذله وشعر بأنه محاصر في حياته الملكية.

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