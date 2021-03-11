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تيزنيت : السلطات تنجح في منع مواجهة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة أدرار

منذ 43 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

نجحت السلطات المحلية بمنطقة أدرار أيت أحمد بإقليم تيزنيت ، يوم أمس الاربعاء 10 مارس الجاري ، من منع مواجهة بين السكان المحليين والرعاة الرحل ، بعد تدخل قائد المنطقة رفقة القوات المساعدة لحث الرعاة على مغادرة المكان، بعد هجوم هؤلاء على ممتلكات ساكنة جماعة أربعاء ايت أحمد و بالظبط أدرار .

الرعاة بحسب مصادر محلية، لم يحترموا العرف السائد ” تفكورت” وبعد ان استنفدت معهم الساكنة كل الحلول الودية وحثهم على مغادرة المنطقة الا انهم تمسكوا بالبقاء متجاهلين النداء وهو ما جعل جمعية إمزي للتنمية والتعاون الاجتماعي تربط اتصالا مستعجلا بقائد المنطقة، لاخباره بالمشكل، وعلى الفور حل القائد بالمكان وتفاوض مع الرعاة الرحل واستجابوا لطلبه ، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا لدى الساكنة ومنع مواجهة بين الطرفين.

وكانت عدد من المناطق بالاقليم في وقت سابق أن شهدت تجادبات بين السكان المحليين والرعاة الرحل، بعد هجوم جحافل من الابل خلف خسائر في ممتلكات الساكنة من مغروسات .

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