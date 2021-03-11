اتصالات المغرب تنهي أشغال الصيانة بالكابل البحري ”أطلس أوفشور“ (+صور)

هبة بريس – الرباط

أعلنت شركة اتصالات المغرب يوم أمس الأربعاء أنه تم إنهاء اشغال الصيانة الوقائية لكابلها البحري Atlas Offshore الرابط بين مدينتي اصيلا ومرسيليا.

وكشفت اتصالات المغرب أن هذه الأشغال انجزتها سفينة متخصصة، عرقلت سريانها أحوال الطقس المتردية على مستوى المضيق، معتبرة أن البنية التحتية لاتصالات المغرب أصحبت اليوم جاهزة بالكامل، و عملية ومؤمنة.



واسترسلت اتصالات المغرب أنه وبفضل إرادتها المتواصلة لتقديم خدمة عالية الجودة لزبنائها، قامت اتصالات المغرب طيلة فترة الأشغال، بتعبئة موارد بشرية ومادية مهمة، لضمان أفضل جودة خدمة ولتفادي التأثيرات على مستوى التواصل.

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