تجاوزات وخروقات تجر مسؤولين بالمياه والغابات إلى القضاء بفاس

ع محياوي ـ هبة بريس

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي هزت منطقة ” تونفيت” بإقليم ميدلت حسب شكاية تتوفر هبة بريس على نسخة منها، حيث كشفت الشكاية التي وضعتها جمعيات بذات المنطقة بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، عن “تجاوزات وخروقات وتلاعب في المحجوزات من قبل مسؤولين بالمياه والغابات”.

هذا وقد وضعت أربع جمعيات مدنية بـ”تونفيت”، يناير المنصرم، شكاية بمحكمة الإستئناف بفاس ، وهي جمعية ارفص لتربية النحل والمحافظة على الغابة، وجمعية المعسكر للقنص وجمعية الماء الصالح للشرب وجمعية الكسابة أيت الحساين حسب ذات المصدر.

مصدر أكد أنه تم استدعاء المشتكى بهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن فاس للحضور والإستمتاع إليهما و فتح بحث تمهيدي في الموضوع يوم غد الجمعة .

الجمعيات وحسب شكايتها تتهم المشتكى بهم بـ”تفويت المحجوزات للأغيار خارج الضوابط القانونية خاصة ما يتعلق بالدواب والسيارات المحجوزة، وقطع أشجار الأرز بتعاونية سيدي يحى اويوسف وإخفاءها بوضع أتربة على الجذور وغيرها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون”.

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