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توقيف مشجعين كرويين ألحقا خسائر مادية ب6 سيارات بسلا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الأربعاء 10 مارس الجاري، عن توقيف شخصين من بينهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير عن طريق الرشق بالحجارة وإحداث الفوضى بالشارع العام والسرقة.

وحسب مصدر أمني، فقد كانت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في إحداث الفوضى بالشارع العام بحي “الرحمة” وإلحاق خسائر مادية بست (06) سيارات وسرقة متعلقات شخصية من داخل إحداها، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيف اثنين من بين المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف ذات المصدر، أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من العثور بحوزة المعنيين بالأمر على سكينين، حيث تم إخضاع المشتبه فيه الراشد لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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