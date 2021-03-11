العثور على شاب جثة هامدة داخل منزله بالعيون
العثور على شاب جثة هامدة داخل منزله بالعيون

العثور على شاب جثة هامدة داخل منزله بالعيون

منذ 6 ساعات
0

هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن شارع البحرية بمدينة المرسى جنوب العيون، قد إهتز على خبر عثور الجهات الأمنية، على جثة شاب داخل منزله بالحي المذكور.

وأكدت ذات المصادر ل هبة بريس، أن الجثة التي عثر عليها، بعد إقتحام نافدة المنزل الأرضي، من طرف الوقاية المدنية والجهات الأمنية، تبين أنها تعود لي شاب ثلاثيني ينتمي ل سلك “القوات المساعدة” يقطن بحي البحرية بالمرسى

المصدر ذاته، كشف أن الوفاة طبيعية، و لا تبدو على الهالك أي أثر عنف، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة العلمية وكذا القضائية باشرت عملية المعاينة، مع نقل جثة الهالك إلى قسم الأموات، بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي بالعيون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. فتاة تقدم على الانتحار في ظروف غامضة

وجدة .. فتاة تقدم على الانتحار في ظروف غامضة

منذ 6 دقائق
Photo of الرشيدية .. مصرع طفل داخل غار بمقلع للمستحاثات

الرشيدية .. مصرع طفل داخل غار بمقلع للمستحاثات

منذ ساعة واحدة
Photo of توقيف مشجعين كرويين ألحقا خسائر مادية ب6 سيارات بسلا

توقيف مشجعين كرويين ألحقا خسائر مادية ب6 سيارات بسلا

منذ 3 ساعات
Photo of سيدي سليمان.. اعتقال ممرض متقاعد متورط في ممارسة مهنة الطب

سيدي سليمان.. اعتقال ممرض متقاعد متورط في ممارسة مهنة…

منذ 4 ساعات
Photo of طنجة.. شجار بالأسلحة البيضاء ينتهي بجريمة قتل

طنجة.. شجار بالأسلحة البيضاء ينتهي بجريمة قتل

منذ 17 ساعة
Photo of توقيف 50 مهاجرا سريا وحجز قارب موريتاني ضواحي بوجدور

توقيف 50 مهاجرا سريا وحجز قارب موريتاني ضواحي بوجدور

منذ 24 ساعة
Photo of أكادير: سيارة للنقل السري تودي بحياة شاب وترسل آخرا للمستعجلات

أكادير: سيارة للنقل السري تودي بحياة شاب وترسل آخرا…

منذ يوم واحد
Photo of فاس .. خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل

فاس .. خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل

منذ يوم واحد
Photo of مصرع رجل أعمال طنجاوي في حادثة سير خطيرة

مصرع رجل أعمال طنجاوي في حادثة سير خطيرة

منذ يومين
Photo of تطوان.. إعتقال مدرس هتك عرض تلميذته

تطوان.. إعتقال مدرس هتك عرض تلميذته

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق