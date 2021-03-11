العثور على شاب جثة هامدة داخل منزله بالعيون

هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن شارع البحرية بمدينة المرسى جنوب العيون، قد إهتز على خبر عثور الجهات الأمنية، على جثة شاب داخل منزله بالحي المذكور.

وأكدت ذات المصادر ل هبة بريس، أن الجثة التي عثر عليها، بعد إقتحام نافدة المنزل الأرضي، من طرف الوقاية المدنية والجهات الأمنية، تبين أنها تعود لي شاب ثلاثيني ينتمي ل سلك “القوات المساعدة” يقطن بحي البحرية بالمرسى

المصدر ذاته، كشف أن الوفاة طبيعية، و لا تبدو على الهالك أي أثر عنف، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة العلمية وكذا القضائية باشرت عملية المعاينة، مع نقل جثة الهالك إلى قسم الأموات، بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي بالعيون.

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