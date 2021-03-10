نهضة بركان يحقق فوزا هاما أمام نابسا ستارز الزامبي
في الصورة : نهضة بركان

نهضة بركان يحقق فوزا هاما أمام نابسا ستارز الزامبي في كأس “كاف”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ رياضة

حقق نهضة بركان فوزا ثمينا أمام ضيفه نابسا ستارز الزامبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وسجل حمزة الركراكي هدف التقدم لنهضة بركان في الدقيقة 12، ثم أضاف محسن ياجور الهدف الثاني في الدقيقة 44.

حقق نهضة بركان فوزا ثمينا أمام ضيفه نابسا ستارز الزامبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وسجل حمزة الركراكي هدف التقدم لنهضة بركان في الدقيقة 12، ثم أضاف محسن ياجور الهدف الثاني في الدقيقة 44.

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