طنجة.. شجار بالأسلحة البيضاء ينتهي بجريمة قتل
طنجة.. شجار بالأسلحة البيضاء ينتهي بجريمة قتل

طنجة.. شجار بالأسلحة البيضاء ينتهي بجريمة قتل

منذ 12 ساعة
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هبة بريس- مكتب طنجة

اهتز حي “امغوغة” بمدينة طنجة، مساء اليوم الأربعاء ، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر ، بعد تلقيه طعنات قاتلة إثر خلاف مع قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.

وبحسب مصادر الموقع، فقد لقي الشاب البالغ من العمر 19 سنة ، مصرعه بعد تلقيه طعنات قاتلة وجهها له شاب قاصر يدعى “س.ب” والبالغ من العمر 17 سنة، الذي أصيب بدوره باصابات في أنحاء متفرقة من جسده استدعت على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.

وقد تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات “دوق دو طوفار”،فيما تم فتح تحقيق من طرف عناصر الضابطة القضائية للوقوف على أسباب وظروف الواقعة .

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تعليق واحد

  1. عدم تطبيق حد الإعدام يفاقم عدد الجرائم بالمجتمع…فلقد وقعت مؤخرا الكثير من الجرائم في البلاد مما يطرح معها المواطن الكثير من الأسئلة..ومما يستدعي تحركا صارما للسلطة وخطة ذات طابع استعجالي ومستمر لضبط الأمور…ولا حول ولا قوة إلا بالله.

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