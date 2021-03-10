الفيزازي لـ”محمد حاجب”: “أنت إرهابي وخطابك مسموم يدعو للفتنة والقتل”

هبة بريس – الرباط

قصف الشيخ السلفي محمد الفيزازي، المدعو محمد حاجب المعتقل سابقا بتهم الارهاب والفار الى ألمانيا، واصفا إياه ب”الارهابي”.

وقال الفيزازي في فيديو نشره على حسابه بموقع “فيسبوك” مخاطبا حاجب:”اسمع أيها الارهابي الذي تتحايل على الشعب بخطابك وتتلاعب بألفاظك، أنا خبير في اللغة والخطاب اللذان تتحدث بهما”.

وأضاف الفيزازي في رسالته للمدعو حاجب: “أنت تحرض على القتل، وتدعو الى الارهاب والفتنة والخروج عن النظام، عبر قولك للناس “موتوا معهم في الشارع”، في إشارة الى دعوة حاجب للمواطنين الى ممارسة العنف والارهاب مع العناصر الأمنية في الشارع

وتابع الشيخ السلفي قوله ل”حاجب”:” تتحايل على الشعب والمغاربة بخطابك، كيف تدعي السلمية وأنت تدعو المغاربة الى الموت والانتحار والإرهاب.. الشعب بريء منك ومن السماع لحماقاتك وترهاتك وأكبر من السماع لأباطيلك ولنغماتك الارهابية الدموية الحمراء”

وتابع الفيزازي مخاطبا حاجب أي شعب تخاطب في فيديوهاتك? واحد اثنين أو عشرة من أمثالك، مسترسلا بالقول، أنت أحمق، وتنطح داك الصخر الذي يشكل الأمن والاستقرار في هذه البلاد، قبل أن يختم رسالته لحاجب قائلا :” حسابك معي عسير، وبين الفينة والأخرى ستكون لي معاك إطلالة لتفنيذ وتعرية الخطاب المسموم الذي أبيت إلا أن تفتن به الناس “.

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