وزير العدل يشرف على افتتاح المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بطنجة
مراسيم تدشين محاكم بطنجة

وزير العدل يشرف على افتتاح المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بطنجة

منذ ساعتين
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هبة بريس- مكتب طنجة

أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الاربعاء 10 مارس 2021 ، على تدشين المقر الجديد لكل من المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بمدينة طنجة.

وتوقف وزير العدل بمعية كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، وعامل إقليم الفحص أنجرة، عبد الخالق مرزوقي، ورئيسة مجلس الجهة ، فاطمة الحساني، ورئيس المحكمة الابتدائية ،السيد خالد أبو عقيل، على مختلف مرافق هذه المنشأة القضائية التي أقيمت فوق مساحة 15 ألفا و 374 مترا مربعا.

ويتكون مبنى المحكمة، التي تم تدشينها كذلك بحضور عدد من المسؤوليين القضائيين والمدنيين والعسكريين، من 10 قاعات للجلسات، و216 مكتبا، كما يتوفر المقر على 22 ألفا و 432 مترا مربعا من المساحة المغطاة موزعة على أربعة طوابق.

وتضم المنشاة أيضا، 8 قاعات للجلسات المدنية والجنحية و 108 مكتبا، ومكاتب الواجهة، ومكتبين للمسؤولين القضائيين ومكتبين للمسؤولين الإداريين، وقاعة اجتماعات ومكتبة وقاعتين للأرشيف ومكاتب التقديم ومكاتب قضاة التحقيق وفضاءات الاعتقال والمحجوزات.

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