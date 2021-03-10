محكمة النقض تؤجل النظر في ملف معتقلي حراك الريف
الصورة من الارشيف

محكمة النقض تؤجل النظر في ملف معتقلي حراك الريف

منذ 5 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

علم أن محكمة النقض، اليوم الأربعاء، قد ارجأت النظر في الحكم، الصادر في حق ناصر الزفزافي ورفاقه إلى ماي القادم.

وقال مصدر هبة بريس أن محكمة النقض أجلت في الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي النظر في الحكم، محددة يوم 5 ماي 2021، موعدا للجلسة القادمة.

و قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد الحراك، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.

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تعليق واحد

  1. اتساءل لماذا تسمون من هو مدانون من أجل جرائم المس بامن الوطن واستقراره ووحدته بقائد وأعضاء الحراك…..وهل التخريب والحرق والاعتداء على القوات العمومية وإحداث جروح خطيرة لبعضهم والمس بامن البلاد…يليق بمقترفيها ويقبل وصفهم بالحراك..رجاء مراجعة العبارات غير المناسبة ….

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