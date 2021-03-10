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أخيرا.. الحمامات تفتح أبوابها في وجه عموم المواطنين بمدينة فاس

منذ ساعة واحدة
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ع محياوي ـ هبة بريس

أكدت مصادر خاصة ل” هبة بريس ” أن الحمامات الشعبية بمدينة فاس ستفتح ، أبوابها في وجه عموم المواطنين يوم غد الخميس 11 مارس الجاري، لكن وفق تدابير مشددة بعد فترة إغلاق طويلة، فرضتها قرارات حكومية، صادرة في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ”كورونا”.

ووفق ذات المصادر، فإن أهم إجراء ألزمت به السلطات العاملية لمدينة فاس مسيري الحمامات، هو استقبال عدد محدود من الزبناء، في فترات متفرقة، لمنع انتقال أي عدوى محتملة بالفيروس.

وأوضحت بلاغات سابقة للحكومة، أن هذا النوع من القرارات، يأتي تبعا لخلاصات عمليات التتبع والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع بولاية جهة فاس مكناس عمالة فاس ، وأخذا بتوصيات اللجنة العلمية المختصة، بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي ”كوفيد 19

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