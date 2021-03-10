افتحوا الابواب للمسرح” للحياة” .. الروخ يطالب بفتح المسارح

منذ 6 ساعات
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه الفنان المغربي ادريس الروخ قبل قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع فايسبوك نداء للجهات المسؤولة على إغلاق المسارح لإعادة فتحها.

و كتب الروخ :”المسرح هو من قادني الى عالم الصورة الى السينما هو من شكل رؤيتي و رتب بيت أفكاري و شحن أحاسيسي و فتح الطريق أمامي لأقارع شخصيات و فضاءات و تقاطعات عوالم السينما”.

و يشار أنه سبق أن طالب العديد من الفنانين بفتح المسارح، و من بينهم الفنانة ماجدة زبيطة التي احتجت على الاستمرار في إغلاق المسارح ودور السينما وقاعات العروض في الأقاليم و المناطق غير الموبوءة قائلة :” افتحوها سنموت إختناقا”.

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‫3 تعليقات

  2. الروخ ليس بممثل وإنما اخد العصا من الوسط بمعنى يغتصب الممثلات المبتدءات

  3. هدا الروخ واش حتى المغاربة كم حسبته ممثل راه غير سارح ديال الخلا راه يبرز الممثلات المبتدءات اهوا مالسوا حتى بصلاة

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