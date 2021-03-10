رضوى الشربيني تسرد تفاصيل مؤلمة عن والدتها قبل رحيلها
نجلاء مزيان: هبة بريس
تقاسمت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مع جمهورها عبر حسابها بموقع انستقرام تفاصيل مؤلمة تتعلق بوالدتها التي وافتها المنية منذ أيام قليلة مضت.
و نشرت رضوى عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور و الفيديوهات تدوينة جاءت كالتالي:”كانت معي تنتظر شهر رمضان واليوم تنتظر أبسط الدعوات لتسعد بها في قبرها، اللهم ارحمك يا أمي وارحم موتانا وموتى المسلمين”.
و يشار أن والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني توفيت الأسبوع المنصرم متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0