أكادير: سيارة للنقل السري تودي بحياة شاب وترسل آخر للمستعجلات
صورة تعبيرية

أكادير: سيارة للنقل السري تودي بحياة شاب وترسل آخرا للمستعجلات

منذ ساعة واحدة
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أحمد وزروتي: هبة بريس

أودت حادثة سير صباح اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 بحياة شاب كان على متن دراجة هوائية، وأرسلت راكبا آخر كان يمتطي دراجة نارية إلى مصلحة المستعجلات، وفي حالة خطيرة.

وأكدت مصادر هبة بريس أن الحادثة وقعت صباح اليوم بمنطقة أنزا شمال مدينة أكادير، حيث تسبب طيش أحد سائقي سيارات النقل السري، أثناء تجاوز سيارة كانت أمامه في منعرج، تسبب في وفاة شاب على متن دراجة هوائية كان قادما من الاتجاه المعاكس وصدمته السيارة، كما صدمت في ذات الوقت أيضا دراجة نارية وأرسلت صاحبها إلى مصلحة المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وفور علمهم بالحادث، حضرت السلطات الأمنية إلى عين المكان، واعتقلت على الفور السائق، في حين نقلت سيارة للأموات الشاب إلى مستودع الأموات بالمستشفى.

يشار إلى أن سيارات النقل السري بمنطقة أنزا، يتزايد عددها في ظل غياب المراقبة والزجر من طرف المسؤولين، ويشتكي أغلب السكان من طريقة سياقة بعض السائقين، حيث أنهم لا يحترمون تحديد السرعة ولا قانون السير بصفة عامة.

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