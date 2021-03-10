عبد الله خزراجي

إيطاليا .. انتخاب مغربي بمنصب نائب رئيس المجلس الاستشاري للهجرة

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس – ايطاليا

انتخب المغربي عبدالله خزراجي، كنائب لرئيس للمجلس الاستشاري للهجرة لجهة الفينتو بايطاليا.

وتم انتخاب خزراجي بالاجماع من طرف المصوتين الممثلين لعدد من المؤسسات “ممثل وزارة الداخلية، ممثل وزارة الخارجية، ممثل البلديات
ممثل الاقاليم، ممثلي النقابات الثلاثة، ممثلي الغرف الصناعية،الفلاحية و التجارية، ممثلي جمعيات الاجانب، ممثلي جمعيات الايطالية من اجل الاندماج “.

وسيعمل المغربي خزراجي من خلال منصبه الجديد، على المساهمة في تفعيل سياسات الاندماج و مناهضة التميز العنصري و كذا التنسيق مع جميع المؤسسات الرسمية والمدنية في هذا المجال.

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