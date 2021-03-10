روسيا تعلن عن تسجيل لقاحها “سبوتنيك V” ضد كورونا في المغرب

هبة بريس – متابعة

أعلنت موسكو اليوم الأربعاء أن السلطات الصحية في المغرب اعتمدت لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان لها أن الإعلان عن قرار تسجيل “سبوتنيك V” بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA) جاء على لسان وزير الصحة خالد آيت الطالب، خلال مفاوضات جرت أمس الثلاثاء مع قادة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بحضور سفير موسكو لدى المملكة فاليريان شوفاييف.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين شرعا في إعداد عقد بشأن “سبوتنيك V” (وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا تم تطويره على مستوى العالم)، لافتة إلى أن التوقيع على اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع المغرب، نظرا لدور المملكة بين دول إفريقيا، قد يسهم إسهاما ملموسا في تنظيم إمدادات اللقاح الروسي إلى بلدان القارة السمراء.

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