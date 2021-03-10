المغرب يجيز استخدام لقاحي “سبوتنيك” و”جونسون اند جونسون” ضد كورونا

هبة بريس

وافقت اللجنة العلمية الاستشارية الخاصة بفيروس كورونا، على استخدام لقاحين جديدين مضادين لفيروس كورونا.

وأكد مصدر مطلع لهبة بريس، أن الموافقة على اللقاحين الجديدين وهما “جونسون آند جونسون” الأمريكي ـ الألماني، و”سبوتنيك” الروسي، جاء كإجراء استباقي لضمان كمية كافية من اللقاحات لإكمال عملية التلقيح الوطنية في الوقت المخطط له.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة وافقت على اللقاحين الروسي والأمريكي-الألماني، لملائمتهما مع الشروط الأساسية التي تضعها والمتمثلة في الآمان والنجاعة وسهولة التخزين، لافتا أن المغرب لن يضطر الى طلب كميات من هذين اللقاحين في حالة توصله بالكميات التي طلبها سابقا من اللقاحين الصيني والبريطاني.

هذا ويشار الى أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) تجاوز عتبة الأربعة ملايين شخص (4 ملايين و17 ألف و87)، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 717 ألف و113 شخصا الى غاية أمس الثلاثاء. وفق أرقام وزارة الصحة

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