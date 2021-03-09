فرقة سنيترا تطرح جديدها الفني بعنوان "الرّادا"
فرقة سنيترا

فرقة سنيترا تطرح جديدها الفني بعنوان “الرّادا”

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس : القسم الفني

طرحت فرقة سنيترا الموسيقية عملها الفني الجديد “الرّادا”، وهي الأغنية الجديدة من الألبوم الذي تستعد الفرقة لإخراجه للوجود على شكل أغانٍ منفردة، والذي اختارت له من العناوين “الصّح ينبت”، لما تحمله العبارة من رمزية إبداعية تترجم فلسفة الفرقة وتوجهها الفني، المبني عن التّنقيب والغوص في التراث الموسيقي الغني بالمغرب وبالجهة الشرقية على وجه الخصوص.

وتتميز الأغنية الجديدة “الرّادا” بغنىً موسيقي متفرد، حيث مزجت الفرقة عدة ألوان موسيقية تشتهر بها المنطقة الشرقية، في هذا العمل، من بينها: “العرفة، حيدوس والهيت” وكذلك موسيقات عالمية مثل “جاز فيزيون، الروك وموسيقى الميطال”.

وتهدف الفرقة بهذا التّنوع إلى إنتاج عمل فنّي حقيقيّ تتذوقه أصناف الجماهير المختلفة، كما تُبرز من خلال هذه الأغنية التي ستكون مُرفقة بالمُلصق الرسمي للألبوم، المعاناة والعذاب النفسيين اللّذين يعيشهما الإنسان بينه وبين نفسه، ولا يقوى على التعبير عنهما بالكلام، لكن عيناه تحكي كل شيئ، ويظلّ حضن الأمّ هو المكان الوحيد الذي يُنسيه كل آلامه.

و الجدير بالذكر أن الفرقة حاولت أن تُظهر لمحبّيها، من خلال ملْصق الألبوم الّذي أبدعه صاحب الرّيشة الذّهبية، الفنّان أسامة يوسفي، الهوّية الموسيقية للمجموعة، التي ترتكز بالأساس على تراث الجهة الشرقية، حيث تُظهر الصورة أحد “شيوخ” العرفة وهو يعزف على آلة “الزّامر” التي استطاعت الفرقة أن تمزج أنغامها في أغانٍ سابقة، و إمرأة تحمل طفلا فوق آلة الزّامر، تبدو ملامحه مُندهشة من صوت هذه الآلة التي يسمعها لأول مرة بعد ولادته بسبعة أيّام.

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