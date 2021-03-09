سيارة "مجنونة" تصدم سائق دراجة نارية وترديه قتيلا بطنجة
سيارة اسعاف

مصرع رجل أعمال طنجاوي في حادثة سير خطيرة

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس- مكتب طنجة

لقي شخصين مصرعهما صباح اليوم الثلاثاء في حادثة سير مروعة بالطريق السيار بمولاي بوسلهام، إثر اصطدام سيارة كانا على متنها رفقة شخص ثالث بشاحنة كبير تحمل على متنها المياه المعدنية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الهالكين ينحدران من منطقة واد المرصى ضواحي طنجة، بينهما رجل الاعمال “مصطفى لعشيري” المعروف بالحاج ” الطاحونة” حيث خلف نبأ وفاته صدمة في صفوف أفراد أسرته وأقاربه .

وجرى نقل الضحيتين إلى مستودع الأموات، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة الأليمة.

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