عتقال المتهم الرئيسي في قتل دركي

اعتقال المتهم الرئيسي في قتل دركي بطنجة”

منذ 42 دقيقة
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هبة بريس- مكتب طنجة

أفادت مصادرنا أن عناصر أمن طنجة، قد تمكنت مساء اليوم الثلاثاء ، من اعتقال المشتبه فيه الرئيسي في قتل دركي بشارع مولاي رشيد قرب “بيت الصحافة” بطنجة وذلك على خلفية الابحاث التي باشرتها المصالح الامنية بعد وقوع الجريمة.

وأضافت المصادر أن المصالح الامنية قد أخضعت المشتبه فيه الرئيسي في قتل الدركي للتحقيق، قبل تقديمه على أنظار العدالة بطنجة.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة كانت قد اهتزت يوم 11 أكتوبر من السنة الماضية، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يعمل في سلك الدرك الملكي، إثر محاولة “كيرساج” انتهت بتوجيه طعنات قاتله له على مستوى الصدر.

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