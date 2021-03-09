، فاس.. الحبس النافذ للجزار صاحب فضيحة “الخليع” الفاسد

ع محياوي ـ هبة بريس

قضت المحكمة الإبتدائية بفاس، يوم أمس الإثنين, في حق الجزار صاحب فضيحة الخليع الفاسد ، بالحبس النافذ لسنة واحدة والغرامة، لحيازته لحوما فاسدة وكمية من لحم ” الخليع ” المشكوك في مصدره وجودته، أثناء مداهمة محل يستغله بمسكته، من طرف السلطات الأمنية والمحلية والمصالح البيطرية.

وقضت أيضا على شخص أحد أقربائه توبع في الملف نفسه في حالة سراح، بالحبس موقوف التنفيذ 3 أشهر وغرامة مالية مقابل كفالات قررت المحكمة إرجاعها لهم.

وأودع الجزار ، سجن بوركايز ضواحي فاس في 22 فبراير من الشهر الماضي، بعد أيام من اعتقاله وحجز كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، المحجوزة أثناء مداهمة المحل ، بناء على معلومات دقيقة توصلت بها المصالح المعنية .

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