سلطات الرباط تتدخل وتفض وقفة احتجاجية للدكاترة المعطلين أمام البرلمان

هبة بريس ـ الرباط

تدخلت القوات العمومية ،مساء يومه الثلاثاء، لتفريق وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، دعا إليها الإتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب.

وتأتي الوقفة الإحتجاجية، حسب بلاغ للإتحاد، تنديدا “بإقبار الجامعة المغربية العمومية من خلال تمرير مشروع النظام الأساسي وقانون الإطار الضبابي وغير الواضح الأهداف، الذي تسعى الوزارة الوصية إلى تمريره” معتبرا أن “المسؤولية الأخلاقية والتاريخية أمام الأجيال القادمة تفرض على الاتحاد القيام بخطوات نضالية جريئة لاسقاطه لما سيترتب عليه من تبعات خطيرة على الجامعة المغربية وعلى مستقبل الوطن”.

وكان الاتحاد قد شدد من خلال بيانه، “عزمه خوض خطوات نضالية ميدانية وأخرى موازية غير مسبوقة لجعل الوزارة والمسؤولين يلتفتون إلى ملفه المطلبي العادل، وإلى تقويم المشاريع التي تقبل عليها الوزارة وفق ما يخدم الوطن والأجيال”.

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