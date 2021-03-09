آخر تطورات قضية “فاجعة” معمل النسيج بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة ، اليوم الثلاثاء 09 مارس ، تأجيل الاستماع لصاحب معمل النسيج ،إثر تقديم ملتمس من طرف دفاعه حول تدهور حالته الصحية وحاجته الى العلاج.

وبحسب مصادر مطلعة، فان دفاع المتهم طلب من قاضي التحقيق السماح له بتلقي العلاج باحد مستشفيات المدينة، جراء المضاعفات الناتجة عن الحادثة المفجعة التي أودت بحياة 28 عاملة وعامل داخل مصنع النسيج بمنطقة “البرانص”.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة كانت قد استيقظت على وقع فاجعة مؤلمة شهر فبراير الماضي، إثر مصرع 28 شخصا داخل وحدة صناعية للنسيج، بعد تسرب مياه الامطار إليها حيث تم فتح تحقيق في الواقعة لتحديد المسؤوليات.

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