تطوان.. اعتقال مدرس هتك عرض تلميذته
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تطوان.. إعتقال مدرس هتك عرض تلميذته

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ مكتب طنجة 

اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة تطوان، اليوم الثلاثاء 09 مارس ، مدرسا بإحدى المؤسسات التعليمية، للاشتباه في تورطه بهتك عرض تلميذة قاصر.

وحسب المعطيات المتحصل عليها، فان المشتبه فيه في الستينيات من العمر، تم اعتقاله، إثر شكاية تقدمت بها تلميذة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة لولاية أمن تطوان، تتهم فيها المدرس باستغلال صفته كاستاذ بإحدى المؤسسات التعليمية وعرضّها لاعتداء جنسي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية ضحية ثانية.

وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضي

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