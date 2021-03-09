صورة تعبيرية

إيطاليا: سندخل في الموجة الثالثة لكورونا نهاية الشهر الجاري

منذ 10 دقائق
0

هبة بريس – وكالات

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بلاده ستدخل في الموجة الثالثة لكورونا، مشيرا أنه بحسب المعطيات العلمية المتوفرة لديه، فإن الذروة ستكون في نهاية شهر مارس الجاري.

وأضاف دي مايو في مقابلة مع صحيفة “أفينيري” الفاتيكانية، أن “هذه الموجة الجديدة لا يمكن مقارنتها بالموجات السابقة، ولم تكن السلالات متوقعة، ولا سيما تلك الإنجليزية، التي تخلق مشاكل كبيرة في جميع أنحاء أوروبا، وتصيب الشباب”.

وفيما يتعلق بحملة التطعيم، ذكر وزير الخارجية الإيطالي أن “وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا أوضح أن الحملة سيطرأ عليها تسارعا كبيرا، وأنه بحلول الصيف سيتم تلقيح جميع الإيطاليين الذين يريدون التطعيم”.

وتابع أن “حملة التطعيم التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بشكل عام كانت بطيئة للغاية، فقد ثبت أن بعض الإجراءات معقدة للغاية، ويجب أن يكون مفهوما أن الهدف ينبغي أن يكون تعزيز التشريعات الأوروبية لتسهيل عمليات معينة، مثل استخدام الأدوية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الخارجية الروسية: نرحب بتطبيع الدول العربية مع إسرائيل

الخارجية الروسية: نرحب بتطبيع الدول العربية مع إسرائيل

منذ ساعتين
Photo of الجزائر .. إضراب يشل حركة القطارات

الجزائر .. إضراب يشل حركة القطارات

منذ 3 ساعات
Photo of بسبب سلوكهما العدواني.. طرد كلبي بايدن من البيت الأبيض

بسبب سلوكهما العدواني.. طرد كلبي بايدن من البيت الأبيض

منذ 5 ساعات
Photo of بمشاركة المغرب واسرائيل..مناقشة موضوع “النساء والدبلوماسية” بواشنطن

بمشاركة المغرب واسرائيل..مناقشة موضوع “النساء والدبلوماسية” بواشنطن

منذ 5 ساعات
Photo of تركيا : 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة

تركيا : 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24…

منذ 15 ساعة
Photo of بريطانيا تسجل 4712 إصابة و65 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 4712 إصابة و65 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ 15 ساعة
Photo of فرنسا : 359 وفاة و5327 إصابة جديدة بكورونا

فرنسا : 359 وفاة و5327 إصابة جديدة بكورونا

منذ 18 ساعة
Photo of رئيس النيجر يفوز بجائزة “القيادة الأفريقية”

رئيس النيجر يفوز بجائزة “القيادة الأفريقية”

منذ 19 ساعة
Photo of وفيات كورونا في إيطاليا تتجاوز عتبة الـ100 ألف حالة

وفيات كورونا في إيطاليا تتجاوز عتبة الـ100 ألف حالة

منذ 19 ساعة
Photo of الشرطة الإيطالية تعتقل جزائريا ساعد مسلحين في هجوم باريس

الشرطة الإيطالية تعتقل جزائريا ساعد مسلحين في هجوم باريس

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق