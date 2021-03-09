احتفالا بيومها العالمي ...ابتسام العروسي تشارك جمهورها خبر حملها

نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية ابتسام العروسي، مع متابعيها فرحة حملها عبر نشرها الخبر بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات.

و نشرت العروسي صورة تبرز معالم حملها مرفوقة بالتعليق التالي :”بغيت نتقاسم معاكم أحسن حاجة في الدنيا وهي الأمومة، كنت بحدي ولينا جوج ودابا حنا تلاثة الله يجيبك على خير “.

و فور إعلانها خبر الحمل انهالت عليها تعاليق المباركة من زملائها الفنانين و كذا متابعيها و محبي زوجها المخرج عبد الواحد مجاهد.

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