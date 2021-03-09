الخارجية الروسية: نرحب بتطبيع الدول العربية مع إسرائيل
صورة تعبيرية

الخارجية الروسية: نرحب بتطبيع الدول العربية مع إسرائيل

منذ ساعتين
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هبة بريس – وكالات

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، مناقشات شملت “القضايا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجالات كافة بين روسيا والإمارات”.

وأضاف لافروف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي، أن روسيا ترحب بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

كما أعرب لافروف عن أمل بلاده أن توافق أبو ظبي على استخدام لقاح “سبوتنيك V”، مضيفا: “في يناير من هذا العام، تم تسجيل لقاح سبوتنيك V رسميًا هنا للاستخدام في حالات الطوارئ. نتوقع أن تتم الموافقة على هذا اللقاح قريبًا للاستخدام في التطعيم الروتيني للسكان”.

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