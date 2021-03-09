مخدرات محجوزة
صورة تعبيرية - مخدرات محجوزة

حجز طنين من “الحشيش” بين طنجة والعرائش

منذ يومين
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مكتب طنجة _ هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من حجز طنين و286 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخص يبلغ من العمر 54 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات والسرقة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية “سبت الزينات”، على مستوى الطريق الثانوية الرابطة ما بين مدينتي العرائش وطنجة، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة نفعية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخلها عن حجز طنين و286 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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تعليق واحد

  1. من هو امبراطور المحدرات الدي يسيطر على سوق بطنجة و تطوان,,,

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