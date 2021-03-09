الجزائر .. إضراب يشل حركة القطارات
صورة تعبيرية

الجزائر .. إضراب يشل حركة القطارات

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

نفذ عمال خطوط السكك الحديدية في الجزائر الثلاثاء إضرابا شل حركة النقل بالقطارات ما تسبب في إثارة غضب المسافرين.

وقالت الاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدة، في بيان صحافي اليوم أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة “الشروق” الجزائرية، إن الإضراب “جاء تضامنا مع زملائهم في ولايتي سوق أهراس وعنابة المضطهدين حسبهم من الإدارة”.

وقالت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعليقا على الإضراب، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماع “فيسبوك”، إنها تمر بمرحلة حساسة.

وأضافت أنها وجهت في وقت سابق إعلانا بغية تصحيح الأوضاع واستدراك مكامن الخلل، مؤكدة أن “عملية التدقيق كشفت عن الكثير من النقائص والتجاوزات التي نعمل حاليا على معالجتها”.

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