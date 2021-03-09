توقيف 3 قاصرين ظهروا في فيديو يحملون أسلحة بيضاء ويتبادلون التهديدات

هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الإثنين، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 سنة، والذين يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الابيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وحسب مصدر أمني، فقد كانت مصالح الأمن الوطني بمدينة قلعة السراغنة قد رصدت مقطع فيديو يتداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه المشتبه فيهم وهم يشهرون أسلحة بيضاء ويتبادلون التهديدات بواسطتها، وذلك قبل أن تمكّن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هوية المعنيين بالأمر وضبط ثلاثة منهم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل ضبط جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1